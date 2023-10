Mihai Stoica anunță transferul cu care FCSB dă lovitura: "E chiar și peste Man! Vom avea echipă de titlu"

După transferul lui Dorin Rotariu și revenirea lui Vlad Chiricheș, preconizată pentru începutul lunii noiembrie, Mihai Stoica spune că FCSB va avea o echipă de titlu, cu rezerve apropiate valoric de titulari.

Mihai Stoica: "Rotariu e exact jucătorul de care aveam nevoie. Când va intra și Chiricheș, exact echipă de titlu"

Oficialul roș-albaștrilor se declară încântat după prima săptămână a lui Dorin Rotariu la FCSB și spune că ex-dinamovistul este cel mai rapid jucător pe care l-a văzut la echipa sa, chiar și peste Dennis Man.

"Rotariu e mult peste ce ne așteptam. Un jucător care n-a jucat atât de mult ar trebui să aibă nu neapărat ezitări, dar să nu arate așa bine. Acum, antrenamentele sunt una, meciurile oficiale sunt alta. O adversitate ai la antrenamente, alta la meciurile oficiale. Nici n-au fost jucătorii de la echipa națională, au fost și mulți juniori, dar el a arătat foarte bine.

Mie îmi plăcea foarte mult Rotariu, dar nu mai țineam minte, pentru că nu-l mai văzusem. L-am mai văzut în poziție de al doilea atacant pe la Astana, dar în Grecia nu l-am văzut deloc. Chiar l-a întrebat ce poziție a jucat. A jucat și dreapta, și inter. Am rămas surprins de ușurința cu care se exprimă. Are o viteză extraordinară, e cel mai rapid jucător pe care l-am văzut în partea dreaptă, inclusiv Man. Mult mai rapid! Viteză de pătrundere, viteză de execuție foarte bună. Are stâng foarte, foarte bun. Știe fotbal. Unii spuneau că vom avea probleme că e introverit, dar e un copil deschis și zâmbitor. Zici că are 18 ani, eu n-am văzut așa...

Eu zic că e exact jucătorul de care aveam nevoie. Când va intra și Chiricheș, cred că o să avem nu numai 11, ci și jucători pe bancă apropiați de valoarea titularilor. Exact echipă de titlu. Asta e părerea mea. Poate mă înșel, dar nu cred", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Rotariu vrea să devină campion cu FCSB

Internaționalul român a dezvăluit că a fost primit foarte bine la FCSB și că este pregătit să dea totul pentru echipa, cu Voluntari, dacă Elias Charalambous va decide să-l trimită pe teren.

„Eu mă simt bine, am fost primit foarte bine și sper ca la meci să câștigăm, asta este prioritatea, normal. Sper să facem și o partidă bună și să luăm cele trei puncte. Am avut o săptămână bună în care m-am pregătit și sunt pregătit de meci. Eu sunt sută la sută și mă pregătesc sută la sută ca să fiu pregătit la meci”, a spus Dorin Rotariu într-un interviu pentru site-ul clubului.

Dorin Rotariu a mai spus că a decis să semneze cu FCSB deoarece își dorește să câștige titlul alături de roș-albaștri și să revină la echipa națională.

„Să ajut echipa, eu sper să fac acest lucru cât mai bine, iar cu pregătirea eu m-am pregătit la Timișoara, am făcut cu ASU și sunt la un nivel bun, zic eu. Îmi doresc să fiu campion în România, de asta am și venit și să revin la echipa națională”, a mai spus Rotariu.