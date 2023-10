Mihai Stoica anunță decizia luată de Darius Olaru și FCSB, după ce mijlocașul a fost exclus din lotul naționalei

În ziua meciului România - Andorra 4-0, FRF a anunțat că Darius Olaru a suferit o accidentare la un antrenament, iar selecționerul a decis să îl trimită pe mijlocaș în tribune la partida de pe Arena Națională pentru a nu risca o agravare a problemei medicale.

Mihai Stoica: "Olaru s-a antrenat normal. Dacă va fi chemat, va da totul"

De partea cealaltă, Gigi Becali și Mihai Stoica l-au acuzat pe Edi Iordănescu sau pe cei din anturajul echipei naționale că ar minți în legătură cu accidentarea lui Olaru, absența mijlocașului din lot fiind strict o alegere a selecționerului.

Gigi Becali a revenit asupra declarațiilor, după ce a discutat cu Edi Iordănescu. Finanțatorul de la FCSB chiar și-a prezentat scuzele, la doar câteva ore după ce îl sfătuia pe Olaru să nu mai onoreze convocările la prima reprezentativă.

La trei zile după meci, Mihai Stoica are un discurs asemănător. Managerul general al vicecampioanei nu a dorit să comenteze pe larg subiectul. S-a limitat să transmită că Olaru nu a acuzat nicio accidentare, a decis să revină chiar mai rapid la antrenamente, iar la următoare acțiune, dacă va fi convocat, "va da totul".

"Olaru e foarte bine. A venit cu o zi mai devreme, s-a antrenat din prima zi, a zis că n-are nevoie de niciun consult și s-a antrenat normal. Nu mai are niciun sens să vorbim despre ce s-a întâmplat. Am câștigat cu 4-0, el a fost în tribună, e totul ok. Dacă va fi chemat, va da totul. Nu mai are sens să discutăm.

Orice jucător trimis în tribună, acceptăm, așa e normal. Înseamnă că selecționerul îi gândește pe ăia 23 fără el. Olaru e ok. Pe poziția lui a jucat Stanciu. Ce să faci? Poate să fie în formă, îl iubesc pe Olaru, dar e posibil ca Stanciu pentru selecționer să fie un jucător mai important pentru echipa națională indiferent de forma lui Olaru. Discutăm cu cărțile pe față, fără să se supere nimeni", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.