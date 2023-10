Mihai Stoica a luat foc înainte de România - Andorra: "E bătaie de joc dacă s-a întâmplat asta cu Olaru!"

Duminică dimineață, FRF a anunțat că staff-ul tehnic al naționalei a decis să nu mizeze pe Darius Olaru, după ce "a acuzat probleme medicale și, în urma consultării staff-ului medical, s-a luat decizia ca mijlocașul să nu facă parte din lot la meciul cu Andorra pentru a nu risca o accidentare mai gravă".

Mihai Stoica: "Dacă Olaru s-a antrenat ieri normal, atunci e bătaie de joc"

Cu o oră înaintea meciului, Mihai Stoica a transmis că "este o bătaie de joc" dacă Darius Olaru a fost lăsat să se antreneze normal în cursul zilei de sâmbătă, având în vedere că presupusele probleme medicale le-ar fi acuzat vineri. Oficialul de la FCSB spune că nu are vreo informație din partea jucătorului și așteaptă explicații din partea selecționerului.

"Eu n-am vorbit cu Olaru, dar vreau să spun următorea chestie. Dacă Olaru s-a antrenat ieri normal, atunci e bătaie de joc. Dacă nu s-a antrenat ieri normal, e ok. Dacă nu s-a antrenat ieri normal pentru că în urmă cu două zile a simțit ceva, ar fi trebuit trimis acasă să aibă două zile libere și să se trateze. Dacă ieri s-a antrenat normal, suntem bătaia lor de joc.

Știu sigur ce am citit din comunicatul FRF. A spus doctorul lor doctorului nostru că acum două zile ar fi avut o mică problemă la antrenament. Repet, dacă ieri s-a antrenat normal înseamnă că n-a avut nicio problemă.

Au spus că nu face parte din lot, în urma unei accidentări. Adică e în tribună! La antrenamentul de alaltăieri ar fi simțit ceva, dar nimic special. Nu știu dacă a plecat azi sau nu din cantonament. Nu mă interesază. Azi e duminică, e liberă echipa de club. Vineri a simțit ceva. Dacă sâmbătă s-a antrenat normal, atunci e bătaie de joc că azi a fost anunțat că stă în tribună. Dacă vineri a depistat medicul naționalei, nu ar fi trebuit să se antreneze sâmbătă și să fie eliberat ca să vedem ce are. Eu trag concluzia că nu are nimic pentru că nu am fost informați.

Din declarațiile lor am văzut că Mihăilă a avut o problemă medicală și a jucat. Repet, dacă s-a antrenat ieri, avem o problemă. Dacă avea o problemă, trebuia să fim anunțați", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Comunicatul FRF referitor la Darius Olaru

"Aseară, după antrenamentul oficial, în urma discuției avute cu Darius Olaru, staff-ul tehnic a decis să nu mizeze pe fotbalistul de la FCSB la meciul din această seară.

Darius acuză probleme medicale și, în urma consultării staff-ului medical, s-a luat decizia ca mijlocașul să nu facă parte din lot la meciul cu Andorra pentru a nu risca o accidentare mai gravă. Echipa națională a României îi urează lui Darius să se recupereze rapid și îl așteaptă din nou la următoarele partide!", a transmis FRF.