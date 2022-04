Fostul jucător al roș-albaștrilor va asista la meciul care poate relansa lupta la titlu și a profitat de ocazie pentru a face o vizită și în vestiarul FCSB-ului.

Mihai Neșu, primele declarații după ce a mers la Arena Națională pentru prima oară



„E prima oară pe Arena Națională, nu am mai fost niciodată. Vin de la Oradea, am întârziat două ore, a fost un accident pe drum. Am vrut să mă întâlnesc cu MM, cu Cătălin (n.r. - Cătălin Făinişi, ofițerul de presă). Sunt bucuros să fiu aici. Mi-era dor să mă întâlnesc cu prietenii mei. Dacă tot am venit la București, am zis să văd și eu un meci. Am adus și urnele de la fundație, mai strângem bani. S-au scumpit materialele de construcție, ne-a dat puțin peste cap asta în construcția noului complex de recuperare.

Trebuie să strângem 1,8 milioane de euro, mai mergem la emisiuni, ne mai întâlnim cu sponsori și acoperim deficitul acesta de buget, să nu oprim proiectul. Cine vrea să ne ajute, să trimită un SMS la 8844, cu mesajul CRED, așa donează 2 euro. Ne bazăm foarte mult pe sprijinul oamenilor, aproape jumătate din ce am strâns a venit de la oameni. Sperăm să facem un colț de rai pentru acești copii cu dizabilități”, a spus Mihai Neșu.

Ulterior, însoțit de ofițerul de presă al echipei lui Toni Petrea, Cătălin Făiniși, Neșu a mers în vestiar, acolo unde le-a transmis fotbaliștilor un mesaj: „Să aveți baftă, sper să câștigați!”

Cel care i-a răspuns a fost căpitanul FCSB-ului, Florin Tănase, care i-a transmis că îl mai așteaptă la meciurile echipei sale: „Sper să ne porți noroc și să învingem. Mult succes în tot ce ți-ai propus. Te mai așteptăm!”.

La final, Mihai Neșu a fost aplaudat de toți jucătorii roș-albaștrilor.