"Mi-ar fi fost rusine sa cer penalty la faza asta!" Replica data de sefii Craiovei dupa ce oficialii CFR-ului au contestat arbitrajul 

Universitatea Craiova a castigat primul derby al playoff-ului, scor 2-1, in fata celor de la CFR Cluj.

La finalul partidei, clujenii au criticat arbitrajul, iar Sorin Cartu a intervenit pentru a le da o replica. Presedintele oltenilor i-a contrazis pe oficialii CFR-ului si a spus ca Hategan nu are de ce sa fie contestat dupa prestatia de la Cluj.

"Nu comentam problemele de arbitraj. Nu le-am comentat nici in alte situatii. Nu stiu ce a vrut sa spuna Marius Bilasco. A uitat sa spuna despre golul al treilea marcat dintr-un penalty pe care l-au primit in finala campionatului trecut.

A fost un meci in care puteam sa castigam si noi, puteau sa castige si ei. Se putea schimba. Cum si noi la 1-0 am avut doua situatii extraordinare si se putea face 2-0 si desfasurarea era alta.

Nu poti sa dai penalty la acea faza la care cere Chipciu. E aiurea sa comentez o faza din asta. Ovidiu Hategan arbitreaza intr-o maniera de Champions League. Daca contestam un arbitru de genul asta, ce sa mai... Am scos penalty-uri multe ca jucator, dar la o faza din asta mi-ar fi fost rusine sa cer penalty", a spus Sorin Cartu, la DigiSport.

Presedintele Universitatii Craiova este optimist si spune ca echipa sa poate sa castige titlul de campioana, dar trebuie sa nu piarda nicio partida, ci sa obtina o medie de doua puncte per meci.

"Si daca faceam egal, eu credeam in continuare ca echipa poate reusi. Daca luam in medie doua puncte pe meci putem sa castigam campionatul", a conchis Cartu.

In urma victoriei din a treia etapa a playoff-ului, Craiova are 34 de puncte, apropiindu-se la 4 puncte de CFR Cluj si la 5 de FCSB, care are insa un meci mai putin disputat, urmand a o intalni in aceasta seara pe Sepsi Sf. Gheorghe, de la ora 21:30.