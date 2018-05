Mesajul sefilor Viitorului catre stelisti, inaintea bataliilor pentru titlu! Hagi trimite TREI JUCATORI la echipa U19

Viitorul arbitreaza lupta la titlu. Echipa lui Hagi va juca in ultima etapa pe terenul CFR-ului si poate trimite titlul catre FCSB daca ii incurca pe jucatorii lui Dan Petrescu.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Stelistii isi pun toate sperantele de titlu in Viitorul lui Hagi. Acestia spera intr-o minune si se roaga ca detinatoarea en-titre a trofeului sa faca macar un egal in Gruia.

Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport. El le-a spus stelistilor "sa-si vada de meciul lor, pentru ca si Viitorul o sa-si vada de al ei".

Bivolaru a mai spus ca Hagi ar putea trimite trei titulari la echipa U19, care se lupta pentru castigarea titlului national.

"Eu nu ma gandesc numai la FCSB si la ce s-a intamplat anul trecut, ci si la Cluj, pentru ca anul trecut am jucat ultimul meci tot cu CFR.

Le transmit stelistilor sa-si vada de meciul lor, noi o sa ne vedem de meciul nostru. Asta cu bazatul pe altii e foarte relativa in fotbal.



Obiectivul nostru este ne calificam in Europa League, iar asta inseamna sa terminam matematic in fata Astrei. Apoi, vom vedea pe mai departe. Locul 3 e cu atat mai bine, pentru ca am incepe mai tarziu tururile preliminare.

Ne gandim si la meciurile de la juniori, care sunt foarte importante pentru noi, fiind o mare dorinta a noastra sa iesim campioni cu juniorii. Campioni la U19 inseamna o prezenta in Youth League. Avem un meci important cu Dinamo, echipa de juniori va juca pentru finala nationala. Asta inseamna ca trei jucatori din lotul echipei mari, Baluta, Matan si Dragus, probabil vor intregi lotul de la U19. Ar putea juca in semifinala de sambata", a spus Bivolaru la PRO X.