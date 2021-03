Mesajul lui Cristea pentru Radu Petrescu dupa cuvintele SCANDALOASE pe care i le-a adresat! A anuntat OFICIAL ca renunta la banca tehnica a lui Poli

Andrei Cristea (36 ani) si-a anuntat retragerea de pe banca tehnica a lui Poli Iasi.

Cristea a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu FC Arges in care a anuntat ca va renunta la functia de antrenor a echipei, meciul cu nou-promovata fiind si ultimul pentru el pe banca.

Totodata, Andrei Cristea a tinut sa isi ceara scuze lui Radu Petrescu, dupa ce in raportul meciului, centralul a notat ca i s-a adresat intr-un mod scandalos, spunandu-i: "Mai bine mureai la operatie".

"As vrea sa fac un anunt, e acela de a va informa ca este ultima partida la care particip in calitate de antrenor. A fost o decizie grea pentru mine, mai grea a fost in momentul in care am acceptat. M-am sacrificat, m-am expus intr-un moment foarte dificil, in care nimeni nu a acceptat sa vina ca antrenor. Am dorit sa fac acest lucru, la fel cum am facut-o de multe ori si ca jucator.

Au fost foarte multe tensiuni, foarte multe probleme in club care au apasat pe umerii mei. Mi-a fost foarte greu sa lucrez si sa obtin ce mi-am dorit. Tocmai de aceea au existat si momente in care am cedat, au fost momente in care nici eu nu m-am recunoscut.



As vrea sa imi cer scuze public fata de Radu Petrescu si fata de opinia publica, am avut niste reactii pe care nu trebuia sa le am, reactii despre care va garantez ca nu se vor mai intampla.

In acelasi timp, as vrea sa multumesc jucatorilor, au fost receptivi la ce le-am cerut. Imi aduc aminte cu placere de anumite meciuri. Au fost momente bune, echipa se afla intr-un moment dificil. Rog conducerea clubului sa gaseasca repede un antrenor, pentru a reusi sa faca ceva.

Sper si sunt convins ca impreuna vom reusi sa schimbam imaginea clubului. Urmeaza o perioada importanta pentru mine, voi incerca sa ma evaluez si sa vad din ce postura pot ajuta in continuare clubul", a spus Andrei Cristea la conferinta de presa.