”Merităm să fim acolo”. Gică Hagi jubilează după Farul - CFR Cluj 1-0

Fără golgheterul Denis Alibec, Farul a reușit să câștige la limită împotriva campioanei en-titre, prin golul marcat de Adrian Mazilu.

După meci, Hagi i-a lăudat pe elevii săi pentru jocul prestat împotriva celor de la CFR Cluj.

Gică Hagi: ”Eu am adus această mentalitate în vestiar”

„Trebuia să facem față unei echipe foarte bune, o echipă care știe să aducă mingea în careu, să atace, chiar și din auturi, din mingi statice. Au câștigat atâtea campionate, sunt experimentați. Cred că tot ce am făcut a ieșit foarte bine, tot ce am pregătit, tot ce am vorbit cu ei. Merităm că suntem acolo, lupta merge în continuare. Începe returul și încep meciurile grele.

I-am surprins cu lucrul ăsta. Băluță la Cupa Hagi a jucat nouar. E un mijlocaș foarte bun, el, Nedelcu. Ne ajută, au talent. Datorită lor și celor care au un randament extraordinar.

(n.r. - omul meciului?) Băluță, că nu a jucat pe postul lui. Și atacanții au alergat foarte mult cu fundași buni. Au făcut tot ce le-am cerut. Era prima oară când jucau în formula asta ei doi, mi-a fost puțină teamă. Știam că sunt doi atacanți care știu să atace spațiile și că pot să creeze probleme adversarului. Acum e VAR-ul, sunt lucrurile care se văd.

Eu am adus această mentalitate în vestiar, de a încerca să fii mai bun în fiecare zi. Mentalitate de campion, ușor, ușor, suntem pe drum. În fiecare zi trebuie să construim lucruri foarte bune. Farul trebuie să facă pasul cel mare. Am jucat și noi mai vertical, am putut să ne luăm cu ei la trântă.

Știu că pot să pierd cu oricine sau să câștig cu oricine. Trebuie fiecare meci luat în parte. Dacă iese, iese, dacă nu, învățăm cum am învățat la ultimul meci în deplasare. Și o să progresăm. Important e să fim deschiși”, a spus Gică Hagi.

În urma acestui succes, Farul Constanța are un avans de patru puncte faţă de următoarea clasată, CFR Cluj, la jumătatea play-off-ului.

Campioana României a suferit primul eşec în play-off, încheind o serie de nouă meciuri consecutive fără eşec în campionat, cinci victorii şi patru egaluri.