FCSB a bifat al șaptelea an consecutiv fără titlu în Liga 1. Iar sezonul acesta, misiunea pentru clubul patronat de Gigi Becali (64 ani) va fi și mai dificilă, odată cu venirea lui Dan Șucu ca investitor la Rapid.

Însă, patronul roș-albaștrilor este de părere că rețeta lui Șucu nu va funcționa în România și că o echipă de fotbal trebuie să aibă un singur conducător, care să coordoneze toate activitățile. Totodată, Gigi Becali și-a setat obiectivul pentru anii în care va mai activa în fotbal, acela a învinge un club puternic.

Gigi Becali: „Nu îl învățați pe Becali cum se face Business Plan!”

„Eu nu voi pleca din fotbal până nu se va arăta Slava Domnului în fotbal. Înseamna ca eu să bat PSG, ca să îi arăt lui Șucu cum este să aibă ăia miliarde. La fotbal nu contează miliarde, contează inteligența. Eu dacă am avut inteligența, nu am clacat. Acum să mă ierte Dumnezeu că mă laud.

Băi, tată, nu îl învățați pe Becali cum se face Business Plan, că știe Becali mai bine decât voi toți cum e cu bugetul. La fotbal trebuie să ții hățurile. În România dacă patronul nu ține hățurile, se alege praful. O să vedeți că Șucu zice că face el, drege el, i s-a spus că nu știe în ce s-a băgat. El zice că are ambiție, vrea campionatul, o să bage bani, că are, dar o să bage un an, doi, trei, dar după se lasă. E greu la fotbal dacă ai mentalitatea să facă ălă care se pricepe. În România, dacă nu se pricepe patronul la fotbal, atunci se alege praful și eu mă pricep la fotbal.

Campionatul va fi luat anul ăsta, ca să îi răspund lui Ionuț Rada”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

