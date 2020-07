"Un betiv! Il scoteam p**** pe el din discoteca sa nu-l prinda Piturca!" Liderul Peluzei Nord il desfiinteaza pe Iulian Miu!

Liderul suporterilor echipei lui Gigi Becali a reactionat dupa ce Iulian Miu a declarat ca Steaua nu este in Liga 1.

Invitat la o emisiune televizata, fostul stelist care este acum antrenor secund la CSA Steaua a declarat ca FCSB nu este Steaua, adevarata echipa fiind cea din Liga a 4-a.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, a reactionat in mediul online, facand dezvaluiri incredibile in comentariile unei postari legate de declaratiile lui Miu.

"Un betiv care nu recunoaste ca Steaua este in Liga 1" si "Un betiv. Il scoteam din discoteca p**** pe el sa nu il prindă Piturca" sunt cele doua comentarii ale suporterului, care a completat ulterior ca Iulian Miu "a uitat de terenul care l-a luat de la Gigi adica moca si mai am pentru el multe dar va veni timpul sa tipe ca Steaua este in Liga 1".