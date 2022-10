Marko Dugandzic a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu Rapid: „M-a sunat și asta a contat mult!”

Sosit de la CFR Cluj în schimbul unei sume imporatante de bani, Marko Dugandzic a dezvăluit că a ales gruparea din Giulești pentru că a dorit să evolueze mai mult decât o făcea la campioana României, însă recunoaște că ce l-a convins să se alăture alb-vișiniilor a fost faptul că îsuși Adi Mutu l-a sunat pentru a-i transmite că îl așteaptă la echipă.

Dugandzic om de bază la Rapid

„Eu am avut oportunitatea de a juca la Rapid, am vrut să evoluez mai mult. (n.r. - a contat că e Mutu la echipă?) A fost important pentru mine, m-a sunat şi mi-a zis că are încredere în mine, toţi mi-au zis asta, a însemnat mult pentru mine”, a spus Marko Dugandzi, potrivit Orangesport.

Dugandzic a fost cumpărat de la CFR Cluj în această vară, în schimbul a 400.000 de euro. În 8 meciuri disputate pentru giuleșteni, a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

