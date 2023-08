Marius Șumudică s-a despărțit la finele sezonului trecut de Al-Raed. După ce a plecat Adrian Mutu de la Rapid București, tehnicianul chiar a spus că-și dorește să-i preia pe giuleșteni, echipa pe care de altfel o și susține. Însă conducerea alb-vișiniilor l-a instalat pe bancă pe Cristiano Bergodi.

Marius Șumudică refuză o tonă de bani de la o echipă din Superliga

„Șumi” nu a dus însă lipsă de oferte. 'U' Cluj l-ar fi dorit la club, însă se pare că Marius Șumudică a refuzat o grămadă de bani de la „șepcile roșii”. Conform GSP, trupa de pe „Cluj-Arena” ar fi fost dispusă să-i ofere tehnicianului 20.000 de euro pe lună.

Sursa de mai sus a informat că motivul pentru care Marius Șumudică a refuzat-o pe 'U' Cluj ar fi că anumite transferuri pe care le-ar fi cerut la echipă nu ar fi putut fi realizate. În consecință, „Șumi” rămâne fără echipă în continuare.

Ardelenii s-ar fi putut folosi de o mână de ajutăr de la experimentatul antrenor român. 'U' Cluj se află în acest moment, după patru etape disputate în Superliga, pe locul 10 cu doar cinci puncte. O înfrângere, două egaluri și o victorie au înregistrat, așadar, „șepcile roșii”.

Marius Șumudică distruge startul de sezon al unei echipe din Superliga: „Dezastru! Au jucat slab”

Rapid se află abia pe locul opt cu doar cinci puncte. Trupa pregătită de Cristiano Bergodi a obținut două rezultate de egalitae, o victorie și o înfrângere: 0-0 vs Sepsi OSK, 3-0 vs 'U' Cluj, 2-2 vs FC Botoșani și 1-2 vs FC Volunari.

Marius Șumudică a reacționat vehement cu privire la startul de sezon al giuleștenilor și a precizat că jocul Rapidului a arătat extrem de slab în toate partidele disputate până acum în Superligă.

„E clar că susțin antrenorul prin ceea ce spun. Probabil au avut o influență mare Daniel Niculae și Victor Angelescu în numirea lui Bergodi. Din ce a declarat domnul Șucu, în latura sportivă deleagă responsabilități.

Startul este dezastruos. Unde a fost jocul bun? Nu! Au jucat slab. În afară de o primă repriză cu Sepsi, celelalte reprize, foarte slabe toate. Nu mai contează cum iei golurile”, a spus Marius Șumudică, potrivit DigiSport.