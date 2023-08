FCSB se află, în consecință, pe prima poziție cu 12 puncte. FC Volunari e surpriza startului noului sezon. Cu nouă puncte, se situează pe locul doi, iar Sepsi OSK completează podiumul cu opt puncte, fiind la egalitate cu locul patru, Universitatea Craiova.

Marius Șumudică distruge startul de sezon al unei echipe din Superliga: „Dezastru! Au jucat slab”

Rapid, echipa de suflet a lui Marius Șumudică, antrenor care s-a și propus la echipa din Giulești în momentul în care Adrian Mutu a plecat la Netfchi Baku, se află abia pe locul opt cu doar cinci puncte.

Trupa pregătită de Cristiano Bergodi a obținut două rezultate de egalitae, o victorie și o înfrângere: 0-0 vs Sepsi OSK, 3-0 vs 'U' Cluj, 2-2 vs FC Botoșani și 1-2 vs FC Volunari.

Marius Șumudică a reacționat vehement cu privire la startul de sezon al giuleștenilor și a precizat că jocul Rapidului a arătat extrem de slab în toate partidele disputate până acum în Superligă.

„E clar că susțin antrenorul prin ceea ce spun. Probabil au avut o influență mare Daniel Niculae și Victor Angelescu în numirea lui Bergodi. Din ce a declarat domnul Șucu, în latura sportivă deleagă responsabilități.

Startul este dezastruos. Unde a fost jocul bun? Nu! Au jucat slab. În afară de o primă repriză cu Sepsi, celelalte reprize, foarte slabe toate. Nu mai contează cum iei golurile”, a spus Marius Șumudică, potrivit DigiSport.

FC Voluntari - Rapid București 2-1

Gazdele au început în forță meciul. Doru Andrei l-a învins pe Horațiu Moldovan în secunda 11 a partidei. Marko Dugandzic a restabilit în doar 11 minute egalitatea, dar Christopher Braun și-a dat autogol în minuul 37 și a readus-o pe FC Volunari în avantaj.

Pe final, Rapid a încercat să smulgă măcar un punct din confruntarea cu ilfovenii, însă giuleștenii nu au dus la bun sfârșit niciun atac. Alb-vișinii au plecat, astfel, de pe stadionul „Anghel Iordănescu” fără niciun punct.

Echipele de start