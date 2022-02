Marius Șumudică recunoaște cine sunt oamenii care l-ar putea convinge să vină la Rapid: ”Sunt frații mei”

Antrenorul care a câștigat titlul în Liga 1 cu Astra Giurgiu este dispus să revină în Liga 1. Rapid este echipa inimii sale, în timp ce Universitatea Craiova are un plus la nivelul bugetului, fiind o echipă care se poate lupta, în sezonul următor, la titlu.

Marius Șumudică a recunoscut că sunt două nume pen care nu le poate refuza niciodată, ambele din rândul suporterilor. Antrenorul trecut pe la CFR Cluj și Yeni Malatyaspor în acest sezon are încrede în Mihai Iosif.

„Corsicanu este fratele meu! El și Bocciu sunt frații mei și nu pot să-i refuz niciodată, dar nu știu dacă suporterii pun antrenorul la Rapid. Avem sânge vișiniu, dar ei au antrenor și sper ca Iosif să intre în play-off, să dea Dumnezeu”, a spus Marius Șumudică, la ProSport.

Mihai Iosif a vorbit despre șansele de a fi înlocuit cu Marius Șumudică. Acesta spune că a vorbit cu Șumudică și ar fi încântat dacă ar ajunge la Rapid.

„Am vorbit cu Șumi, oricând dorește să vină, să vorbească cu noi, e ușa deschisă. Pentru el și pentru orice rapidist. Se discută de un an despre mine. Atât suporterii noștri, cât și noi, e clar că ne dorim mai mult. Chiar dacă într-un an am făcut un salt de vreo 20 de locuri, din Liga 2. Chiar puteam mai mult, dar și neșansa a contat. Am avut jucători accidentați, eliminați.

Nu e frustrant să aud, sunt o grămadă de antrenori care încearcă, prin impresari. Asta e lumea fotbalului, din păcate. Cât timp sunt la Rapid, voi face tot ce depinde de mine, împreună cu jucătorii. Ne vom juca șansa până la capăt de a intra în play-off”, a spus Mihai Iosif.