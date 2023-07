Marius Șumudică, propus la un club din Liga 1: "E singura echipă care îl poate aduce înapoi în România!"

După ce nu a fost ales de Rapid în momentul plecării lui Adrian Mutu, Șumudică a anunțat că este gata să antreneze orice echipă din România cu pretenții, chiar dacă este vorba de cele mai mari rivale ale giuleștenilor.

Marius Șumudică, propus antrenor la Universitatea Cluj

Robert Niță (46 de ani), fostul coleg al lui Marius Șumudică de la Rapid, spune că singura echipă din Liga 1 care l-ar putea angaja pe tehnician acum este Universitatea Cluj. Despre formația ardeleană s-a scris recent că (46 de ani), fostul coleg al luide la Rapid, spune că singura echipă din Liga 1 care l-ar putea angaja pe tehnician acum este Universitatea Cluj. Despre formația ardeleană s-a scris recent că ar vrea să se despartă de Toni Petrea , care a început sezonul cu o remiză (1-1 pe terenul Petrolului) și un eșec clar (0-3 contra celor de la Rapid).

Niță este convins că la Universitatea Cluj există un proiect solid, iar echipa va crește în joc cu Marius Șumudică antrenor.

"Orice poți să spui de Șumudică, că e nebun, că e slobod la gură, dar în același timp e foarte inteligent. Vede jocul foarte bine și ia niște decizii foarte bune. Eu mi-aș dori, dar n-aș vedea unde. La Rapid, indiferent cât se va schimba el, nu cred că, atât cât timp va fi tripleta Șucu - Angelescu - Niculae, nu va antrena Rapid. La Steaua (n.r - FCSB) nu cred că îi dă Gigi pe ăia afară, pentru că au șanse mari să ia campionatul. Craiova tocmai l-a pus pe Reghecampf. Cealaltă Craiova tocmai l-a pus pe Dică, Sepsi tocmai l-a pus pe Ciobotariu. La Dinamo nu se pune problema, nu e cașcaval. CFR l-a pus pe Mandorlini, deci cred că piața, în momentul de față, până în septembrie, e cam închisă la echipele cu cașcaval, care vor să prindă primele 6.

U Cluj ar fi o variantă, pentru că se vorbește tot mai des de schimbarea lui Petrea. Știu sigur că Neagoe a fost contactat. Poate U Cluj. Sunt bani mulți anul ăsta, lotul e bun, chiar azi semnează vreo patru jucători. Bani sunt acolo. Cred că Clujul ar fi singura echipă care ar putea să-l aducă pe Șumudică înapoi în campionatul României. Condiții de pregătire bune, stadion frumos, suporteri pătimași și cred că Șumudică i-ar face să joace fotbal în comparație cu ceea ce este la momentul actual cu Toni Petrea.



Șumudică ar fi mult mai indicat, e și mai scump, dar sunt o grămadă de salarii de 10.000 - 12.000 la CLuj. S-ar găsi 15.000 - 18.000 pentru Șumudică. Pentru România sunt bani foarte, foarte buni. Eu mi-aș dori, datorită promisiunii făcute de Șumi, să-și găsească în România. Aș vrea să-l urmăresc în România. Jur că dacă va semna cu o echipă din România o să devin un susținător al echipei respective doar pentru a-l observa pe Șumi și să văd dacă el se va schimba cum a spus", a spus Robert Niță, pe contul său de YouTube.

Șumudică a fost antrenor 6 zile la U Cluj

Marius Șumudică a avut un mandat de doar șase zile la Universitatea Cluj, în noiembrie 2012. Tehnicianul a povestit că a luat decizia de a pleca rapid de la echipă din cauza problemelor financiare.

"Un meci am stat. Ne-am dus să mâncăm un pește la echipă astăzi, a doua zi la prânz mi-a adus ce rămăsese din peștele ăla, că nu se mâncase decât o parte. Au întors șira invers și mi-au adus partea cealaltă. Am zis 'păi, ce faceți, bă, cu păstrăvul ăsta?'. Am crezut că a rămas de la botezul de săptămâna trecută.

L-ați mai mâncat o dată? Am plătit masa și le-am zis celor din staff 'băi, băieți, haideți, că e plecat de aici'. Mă trimisese Walter, Dumnezeu să-l ierte, acolo, m-am dus, n-aveam de niciunele și am zis 'hai, cu praf de mers'!", povestea Șumudică la Digisport despre mandatul foarte scurt de la U Cluj.