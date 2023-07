Mutare șoc în Liga 1: Eugen Neagoe poate semna în ziua în care a fost demis de la Craiova!

La câteva ore după remiza cu Oțelul Galați din etapa a doua, scor 0-0, Universitatea Craiova a anunțat că s-a despărțit de Eugen Neagoe, care avea contract până la finalul sezonului. Tehnicianul sosise în Bănie la începutul acestui an, iar rezultatele sale nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor celor din conducere.

Eugen Neagoe, dorit de U Cluj în locul lui Toni Petrea

O altă echipă din Liga 1 care ia în calcul schimbarea antrenorului este Universitatea Cluj, iar favoritul conducerii este chiar Eugen Neagoe, anunță Gsp.

U Cluj a început sezonul cu o remiză, 1-1 pe terenul Petrolului, și un eșec drastic, la Mediaș, împotriva celor de la Rapid, scor 0-3. Sursa citată scrie că șefii ardelenilor nu mai au încredere în Toni Petrea și ar fi pregătiți să îl înlocuiască.

Varianta celor de la U Cluj ar fi chiar Eugen Neagoe, cel care a pregătit echipa anul trecut și nu s-a despărțit de club în cele mai bune condiții. Ofertat de Universitatea Craiova în ianuarie, tehnicianul a făcut tot posibilul să plece de la Cluj și să semneze cu formația din Bănie

La momentul plecării antrenorului de la Universitatea Cluj, inclusiv primarul Emil Boc a avut o reacție dură la adresa lui Eugen Neagoe.

"Avea un contract fără clauză de reziliere, iar gestul pe care l-a făcut eu îl consider inacceptabil. În termeni politicoși, i-am spus același lucru și domniei sale, din această perspectivă, a relațiilor instituționale, este într-o stare de război cu Clujul, cu tot ce înseamnă starea de război a prevederilor legale. Am considerat și consider inacceptabil un asemenea gest.

Toată lumea ți-a dat creditul total, să faci transferuri, într-un moment greu al Clujului, că nu suntem într-o etapă foarte ușoară, pur și simplu să fim anunțați că ai luat o altă decizie. Este o atitudine de netolerat în raport cu Clujul", spunea Emil Boc.