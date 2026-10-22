Saint Louis City SC a cucerit miercuri primul trofeu din istoria sa, Cupa Statelor Unite (US Open Cup), după ce a învins în finală Columbus Crew cu 5-3 la loviturile de departajare, notează EFE.

Încă un trofeu pentru Alex Mățan în SUA! Totul s-a decis la penalty-uri

La egalitate (0-0), după 90 de minute și prelungiri, finala de pe stadionul ScottsMiracle-Gro Field din Columbus, s-a decis la loteria loviturilor de la 11 metri. St Louis, fără românul Alexandru Mățan în lot la acest meci, le-a transformat pe toate, prin Timo Baumgartl, Lukas MacNaughton, Chris Durkin, Damion Downs și Daniel Edelman, în timp ce Columbus a ratat-o pe prima, prin Santiago Rodriguez, dar a punctat prin Malte Amundsen, Gonzalo Tapia și Andres Herrera.

Alex Mățan nu a evoluat în finală, dar a fost titular și om de bază în semifinala cu Colorado, unde a și marcat un gol în victoria cu 3-0.

St Louis City a debutat în MLS în 2023 și sărbătorește primul său trofeu într-un sezon în care a stabilit și un record în liga nord-americană, cu o serie de 19 meciuri fără înfrângere.

Pe lângă primul său trofeu, St Louis City a obținut un premiu în bani de 600.000 de dolari și un loc garantat în ediția 2027 a Cupei Campionilor CONCACAF. Aceasta a fost ediția cu numărul 111 a Lamar Hunt US Open Cup, cea mai veche competiție eliminatorie de fotbal din Statele Unite.

AGERPRES