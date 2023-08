Marius Șumudică a negociat cu Dinamo: ”Mi-au pus contractul pe masă”

Antrenorul și-a dorit să revină la Rapid, iar numele său a mai fost asociat cu clubul Universitatea Craiova, care a trecut recent printr-o schimbare la nivelul băncii tehnice, dar Mihai Rotaru l-a preferat pe Laurențiu Reghecampf.

Rămas fără echipă, antrenorul, campion cu Astra în 2016, a povestit că a fost aproape de a ajunge la Dinamo, cu care a purtat și o rundă de negocieri.

Totul s-a întâmplat în perioada în care Șumudică era antrenorul Astrei Giurgiu, cu care a reușit să câștige campionatul și să se califice în grupele Europa League.

Marius Șumudică: ”Puteam să plec”

”Când era Mutu (n.r. președinte la Dinamo), eu eram la Astra. Eram în cantonament, plecam la Plzen să jucăm. L-au sunat pe domnul Buduru, mi-a zis că depinde de mine.

M-au băgat prin garaj, m-au dus la RIN, mi-au pus contractul pe masă, dar nu. Am rămas la Astra și am ieșit campion, am ieșit din grupe cu Austria Viena, AS Roma și Viktoria Plzen.

Nu mi-au oferit o casă, ci o mașină. Sunt dat la toatele echipe. Nu aveam nicio clauză la Astra. Vorbise domnul Buduru, se înțelesese cu Negoiță, puteam să plec.

Adusesem jucători și nu puteam să plec (n.r. de la Astra). Știam ce condiții grele sunt la Astra. Căpitanul pleacă ultimul.

Adusesem Geraldo, Teixeira, Lovin, nu puteam să-i las. Apoi mergeam la Plzen și am câștigat. Ei mi-au făcut cadou victoria”, a spus Marius Șumudică, la DigiSport.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.