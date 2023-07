La câteva ore după remiza cu Oțelul Galați (0-0), din etapa a doua, Universitatea Craiova a luat decizia de a se despărți de Eugen Neagoe. Mihai Rotaru a început imediat negocierile cu Laurențiu Reghecampf și a ajuns la un acord pentru revenirea tehnicianului pe banca tehnică.

Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce nu a fost ales de Universitatea Craiova

În presă s-a vehiculat că una dintre țintele Universității Craiova a fost și Marius Șumudică, însă tehnicianul, liber de contract, spune că nu a fost contactat de nicio persoană din cadrul clubului.

Chiar dacă recunoaște că s-a gândit la varianta de a antrena Universitatea Craiova, Șumudică a dorit să închidă rapid subiectul, având în vedere că nu a fost contactat.

"Nu a fost nimic cu Craiova. Și Craiova e un capitol închis. Nu a vorbit nimeni cu mine, nu am avut nicio discuție. S-a vehiculat în presă numele meu, atât. Eu n-am avut oficial nicio discuție cu absolut nimeni de la Craiova. Am înțeles că au luat decizia de a-l readuce pe Reghecampf. Nu am ce să discut pentru că nu sunt implicat și nu am primit nicio ofertă din partea celor de la Craiova

Probabil că da, în sinea mea mă gândeam, dar dacă nu ești contactat, nu ești dorit, ce să discutăm? N-are rost. Am citit prin ziare că am folosit ca iepure (n.r - de Universitatea Craiova). Am ajuns să mă întorc în țară și, indiferent ce am realizat - că am fost ales antrenorul cel mai bun din Turcia - dar să faci astfel de articole... eu nu m-am ploconit la nimeni acum. Lumea a luat-o ca pe o milogeală, dar asta credeam eu atunci. Am crezut că am șanse să fiu la Rapid, nu s-a putut și am înțeles. Probabil și eu am fost puțin irascibil, dar nu vreau să revin la acel subiect", a spus Marius Șumudică, la Digisport.

Laurențiu Reghecampf a mai pregătit-o pe Universitatea Craiova în sezonul 2021/2022. A preluat echipa din etapa a treia și a încheiat campionatul pe locul 3. Ulterior, tehnicianul a decis să plece la Neftchi Baku, în Azerbaidjan, unde a rezistat un singur sezon.