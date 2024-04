Marius Șumudică (53 de ani) s-a despărțit de Gaziantep FK după șase luni petrecute la turci, timp în care a bifat 28 de apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 1.32 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Marius Șumudică a intervenit în direct la TV și a făcut anunțul: ”Am avut ofertă”

Tehnicianul a avut marți seară o intervenție în direct la televiziunea DigiSport, unde a dezvăluit faptul că a refuzat mai multe oferte în ultimul timp, de la cluburi precum Al Tai sau chiar Beșiktaș.

Pe turci i-a refuzat după ce a purtat o conversație cu Mircea Lucescu. ”Il Luce” a fost și el la un moment dat extrem de aproape să o preia pe Beșiktaș în plin campionat.

”Sunt un antrenor liber de contract, mă aștept să fiu contactat de mai multe cluburi. Am fost contactat de mai multe cluburi. Ieri am refuzat o ofertă din Iran. Am refuzat-o pe Al Tai.

Dacă scăpam de la retrogradare aveam două milioane de euro pe sezon. Nu am mai apărut nicăieri, mi-am propus ca Șumudică să fie altfel.

Eu am avut ofertă de la Beșiktaș și nu am ajuns acolo pentru că, chiar Mircea Lucescu mi-a spus, au zis că nu au ce să îmi reproșeze ca antrenor, dar, din punct de vedere al comportamentului, nu este ok. Mi-am promis că nu veți mai vedea un Șumudică care să danseze, să atragă doar atenția”, a spus antrenorul.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.