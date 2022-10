Înainte de meciul Botoșaniului cu Rapid, 1-1, Valeriu Iftime a declarat că dacă Mihai Teja (43 ani) nu obține un rezultat pozitiv va pleca de la echipă. Însă egalul din Giulești i-a prelungit antrenorului șederea la clubul din Moldova.

Valeriu Iftime încă se gândește la Marius Croitoru

Doar că, între timp, Marius Croitoru (42 ani) a plecat de la FCU Craiova. Iar Valeriu Iftime se gândește să-l abordeze, în cazul în care FC Botoșani se va încurca chiar cu FCU Craiova pe teren propriu.

„Nu am vorbit cu el, dar sunt împăcat cu el. Știu că a plecat de la Craiova, nu e deloc exclus să am discuție cu el zilele viitoare. Dar nu neapărat să-l aduc la mine, pur și simplu să aud ce face.

Mihai cred că se simte foarte bine. Am vorbit a doua zi după meciul de la Rapid, unde a făcut un rezultat foarte bun. A jucat inteligent, a obținut ce a vrut, am văzut o echipă unită. E un meci greu cel cu Craiova. Și ei sunt răniți după plecarea lui Croitoru. Dacă reușim să batem Craiova, nu am câștigat din prima etapă acasă, suntem incredibili de slabi acasă, atunci Mihai demonstrează că nu e un antrenor de 4-5 etape, cum mi-au spus foarte mulți. Eu cred că Mihai poate, am văzut cum lucrează. Are argumente să continue la Botoșani. Dar nici partea a doua nu e exclusă, ca o înfrângere cu Craiova să-i aducă o reacție nedorită nedorită din partea publicului și va trebui să iau o decizie.

Pentru orice antrenor în condițiile lui Mihai este un disconfort, după 7 rezultate fără victorie, și cu echipa pe locul 14, unde Botoșaniul nu a fost nicidoată, normal că e presiune. Dacă era pe 6, nu era presiune”, a declarat Valeriu Iftime la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Ora Exactă în Sport este în direct pe PRO Arena, de luni până vineri de la 9:30 la 12:30, și în week-end de la 10:00 la 12:30.