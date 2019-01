MAN, ce GAFA! Tanase a ratat un penalty, insa nu a fost cea mai mare RATARE la acea faza! Ce a putut sa pateasca DIAMANTUL lui Becali

Florin Tanase si Raul Rusescu au facut un meci excelent in al 2-lea amical al FCSB-ului din Spania - primul a deschis scorul din pasa lui Rusescu, iar cel de-al doilea a fost tinta centrarii lui Benzar la golul de 2-0. In minutul 53, cei doi au combinat la penalty-ul scos de Tanase.

Tot Tanase a batut penalty-ul, insa portarul celor de la Shanghai Shenhua a aparat. Dennis Man, cel de-al 3-lea atacant folosit de Teja in acest meci, a ratat insa apoi incredibil dupa respingere - desi avea toata poarta in fata, Man a avut un semi-luft iar mingea s-a dus in afara terenului!

Ghinionul jucatorului pe care Becali spera sa obtina o suma record a fost reprezentat de faptul ca mingea i-a venit pe piciorul drept, el fiind jucator de picior stang.