"Ma trezeam noaptea si pariam, nu ma mai gandeam la fotbal! E CRIMA! Sa se dea PUSCARIE pentru cei care-si tradeaza colegii!" Dezvaluirile incredibile ale lui Pancu

Daniel Pancu recunoaste ca pariurile devenisera mai mult decat un hobby pentru el in perioada in care era jucator.

Pancu a avut un cont online timp de 2 luni. A pierdut parola dupa ce fiul sau i-a schimbat-o accidental.

Pancu dezvaluie ca se trezea si in timpul noptii pentru a paria.

"Nu sunt facut pentru pariuri. De distractie, am mai pariat. Prin 2007 am avut un cont. A tinut vreo doua luni totul. Ma prinsese. Eram si singur, la Bursa, fara familie langa mine. Odihna mea era influentata, ma trezeam noaptea sa joc. Dupa doua luni a venit familia la mine. Copilul meu s-a pus pe laptop si am pierdut parola, n-am mai intrat. Dupa un an am fost la o masa si am pus eu doua meciuri, altl de acolo altele si tot asa. Acum cred ca e foarte bine ca n-ai voie sa pariezi. Devii concentrat in alta parte. E o prostie. Daca 2-3 colegi se strang si joaca impotriva colegilor, nu e infractiune, ci crima. Cred ca ar trebui sa se dea pedepse cu inchisoarea. Pedepse foarte lungi", a spus Pancu la GSP Live.