"M-a dezamagit!" Reactia ACIDA a lui MM Stoica dupa ce a aflat de transferul lui Chipciu la CFR. Ce sfat i-a dat directorul sportiv al ros-albastrilor

Alexandru Chipciu (30 ani) este noul jucator al lui CFR Cluj.

Transferul lui Chipciu de la Anderlecht la CFR Cluj a uimit lumea fotbalului. Alegerea pe care fotbalistul a facut-o a fost una neasteptata, in contextul in care este fost jucator al FCSB-ului, iar ros-albastrii se bat cu campioana Romaniei la titlu.

MM Stoica a scris pe pagina de Facebook un mesaj despre alegerea pe care Chipciu a facut-o, declarandu-se dezamagit.

"Daca Chipciu ar fi avut o singura propunere, cea de la CFR, as fi fost doar suparat. Nu pe el, ci pe natura situatiei. Faptul ca a respins o oferta mai buna financiar dintr-un campionat mult mai puternic decat Liga 1 si a ales sa ne (sa-mi) fie adversar m-a dezamagit. L-am intrebat daca l-a nemultumit absenta unei oferte din partea lui Gigi Becali. A negat categoric, spunandu-mi raspicat ca nu s-ar fi intors. Cand mi-a cerut sfatul, i-am spus sa aleaga ce crede el ca e mai bine pentru el si familia lui si sa nu tina cont de relatia noastra pentru ca au fost si sunt situatii in care joaca frate contra frate. Daca asta inseamna ca am blocat transferul lui la Steaua, asa am facut", a scris MM pe pagina de Facebook.