Pe poziția secundă se află CFR Cluj cu 39 de puncte, iar Rapid București completează podiumul cu același număr de puncte. Campioana en-titre, Farul Constanța, se află acum pe locul patru cu 36 de puncte, după două victorii consecutive în Superliga.

Lupta la titlu, analizată de un fost internațional român: ”Așa o să arate play-off-ul”

Ionuț Rada, fost internațional român cu două prezențe la prima reprezentativă, și-a agățat ghetele în cui în 2020 la Sănătatea Cluj

Fostul jucător a analizat lupta la titlu și a subliniat că gruparea roș-albastră se află într-o formă foarte bună, având în vedere că echipa lui Elias Charalambous s-a desprins la 11 lungimi de ocupanta locului secund, CFR Cluj.

”FCSB este într-o formă foarte bună, în timp ce CFR trece printr-o perioadă mai grea, după schimbarea antrenorului și meciurile slabe. Și Rapid este acolo, dar vedem și la ei că au un joc nesigur în foarte multe momente din meci.

Eu cred că Play-Off-ul o să arate diferit, cu o presiune când știi că ești deja aproape. Vor conta mult primele meciuri directe din Play-Off. Dar da, se pare că FCSB a profitat de forma slabă a CFR-ului și de toate aceste probleme de la celelalte echipe.

Mă așteptam și la Craiova lui Rotaru să vină cu un plus în acest an, dar am văzut duminică seară că nu va avea nicio șansă. Deci e clar că FCSB, într-o proporție foarte mare, poate să câștige campionatul anul ăsta.

Am jucat și la FCSB și mă bucur. Deci eu oricum voi fi bine, că e Rapid, CFR sau FCSB. Voi fi bucuros pentru echipa care va câștiga. Indiferent de echipa unde am evoluat, e normal să am un respect deosebit și mă bucur pentru rezultatele pozitive pe care le fac aceste cluburi”, a spus Ionuț Rada, potrivit SportTotal.

FCSB ocupă prima poziție după ce a înregistrat în sezonul regulat 15 victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri. În ultima etapă, cu numărul 23, roș-albaștrii au învins-o în deplasare pe ”Ion Oblemenco” pe Universitatea Craiova cu 3-0.