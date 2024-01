De când a preluat formația din primul eșalon al Turciei, Marius Șumudică a bifat 21 de apariții la cârma lui Gaziantep și a înregistrat o medie de 1.48 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

De când nu a mai câștigat Marius Șumudică la Gaziantep

În ultima etapă, Marius Șumudică a pierdut cu Galatasaray în deplasare, pe ”Rams Park” în Istanbul cu 1-2, după ce elevii săi au condus cu 1-0, grație reușitei lui Kizildag din prima parte a meciului.

Pentru Marius Șumudică a fost a șasea partidă consecutivă fără victorie în campionat. Ultima dată când Gaziantep a câștigat a fost în etapa #18 cu Karagumruk, scor 3-0, în deplasare.

Denis Drăgușin, Gradel și N'Koulou au marcat atunci pentru trupa lui Marius Șumudică

În tot acest timp, Gaziantep a înregistrat patru rezultate de egalitate (2-2 vs. Pendikspor, 0-0 vs. Hatayspor, 2-2 vs. Sivasspor și 1-1 vs Konyaspor), dar și două înfrângeri (0-1 vs. Fenerbahce, 1-2 vs. Galatasaray).

Marius Șumudică, făcut praf în direct: ”Un om fără caracter! O rușine ce ai arătat azi”

După meci, turcii nu au avut milă de antrenorul român, pe care l-au criticat aspru la TV și în mediul online. Unul dintre cei care l-au desființat pe Șumudică este Batuhan Karadeniz, fost jucător la Beșiktaș și Trabzponspor.

Mai mulți jurnaliști din Turcia i-au cerut plecarea lui Marius Șumudică de la echipă după meciul pierdut la limită cu Galatasaray.

„Șumudică este un om fără caracter. E complet glumeț! Ceea ce ai arătat astăzi Turciei a fost o rușine. Te aperi cu 10 oameni și pui un om în față. Nu este clar ce faci!”, a spus Batuhan Karadeniz, fost fotbalist turc la Beșiktaș și Trabzonspor, în prezent analist TV.