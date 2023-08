Jude Bellingham, 'dublă' pentru Real Madrid! A înscris în al doilea meci consecutiv și toți și-au amintit de Cristiano Ronaldo 

Almeria a deschis rapid scorul, în minutul 3, prin Arribas, însă madrilenii au restabilit egalitatea prin Jude Bellingham, în minutul 19. Fotbalistul englez a bifat astfel al doilea meci consecutiv în care înscrie pentru Real Madrid în primele două meciuri oficiale și a reușit o performanță care nu s-a mai întâmplat de la debutul lui Cristiano Ronaldo.

Jude Bellingham a devenit primul fotbalist, după Cristiano Ronaldo, care înscrie în primele sale două meciuri oficiale pentru Real Madrid. Jucătorul transferat de la Borussia Dortmund în schimbul a 103 milioane de euro a mai marcat o dată, în minutul 60, dublând avantajul echipei sale.

