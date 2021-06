YouTuber-ul Logan Paul il provoaca pe Mike Tyson: „Frate, e batran rau”

Dupa ce a rezistat 8 runde in ring in fata lui Floyd Mayweather Jr, cunosctul YouTuber Logan Paul crede ca-l poate pune la podea pe supercampionul Mike Tyson.

Increderea e cel mai mare aliat al lui Logan Paul, starul de pe YouTube care a intrat in lumea boxului profesionist in septembrie 2019. Dupa ce a rezistat 8 runde in ring cu Floyd Mayweather Jr in aceasta luna, in cadrul unui meci demonstrativ, Logan Paul cauta noi adversari.

In varsta de 26 de ani, YouTuber-ul se da la toti marii grei ai boxului retrasi din activitate. In podcastul sau, Impaulsive, Logan Paul a sugerat ca s-ar bate in ring cu Mike Tyson.

„Avocatul meu mi-a zis: Nu, Tyson iti va rupe capul. Nu ai nicio sansa in fata lui”, a spus Paul, care a adaugat ca nu are cum sa piarda in fata unui „mosneag”. „Frate, e batran rau”, a spus pugilistul care a luat bataie la meciul de debut la profesionisti.

Internautii au inceput sa faca glume pe seama lui, unii apreciind ca, in cazul unei lupte cu Tyson, Paul sa aiba o clauza in contract care sa interzica resuscitarea.

Mike Tyson, in varsta de 54 de ani, pare intr-o forma de invidiat, mai ales partida reusita in fata lui Roy Jones Jr , in meciul demonstrativ din noiembrie 2020.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: