EXCLUSIV | Mihai Costea, out de la Chindia! "Nu mai e in lotul nostru, a avut niste probleme"

Costea Jr. s-a despartit de Chindia dupa numai 7 luni.

Atacantul de 33 de ani a prins 13 meciuri pentru echipa din Targoviste, dintre care doar doua ca titular. Costea n-a reusit sa marcheze. Ajuns la final de contract, fostul star al Craiovei nu va continua la Chindia.

"Mihai nu mai face parte din lotul nostru. El a trecut printr-o perioada lunga de pauza, i-a fost greu sa ajunga la parametrii fizici cei mai buni, din pacate. Nu ca vontinua cu Chindia", a spus la PRO X Emil Sandoi, antrenorul Chindiei.

In Liga 1, Costea a mai jucat pentru actuala FCSB, FC Universitatea Craiova s FC Voluntari. Inainte sa revina in Romania, in noiembrie 2020, Mihai a trecut pe la mai multe echipe din Emirate.