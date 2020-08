LPF a decis! Vezi "primul 11" al celor mai buni jucatori din acest sezon de Liga 1, dar si antrenorul anului. CFR a dat cei mai multi oameni

Liga Profesionista de Fotbal a alcatuit echipa ideala a celor mai buni fotbalisti ai ultimului sezon din Liga 1.

Sezonul 2019 - 2020 din Liga 1 a luat sfarsit. Cum se obisnuieste in fiecare an, la finalul sezonului se declara fotbalistii care au avut cea mai buna prestatie, dar si antrenorul anului. Daca din lotul campioanei se regasesc patru fotbalisti, FCSB are un singur reprezentant in echipa ideala. De asemenea, de la vicecampioana Craiova au fost pusi pe lista doi mijlocasi de baza.

Antrenorul sezonului a fost declarat Dan Petrescu, cel care a reusit sa aduca in Gruia cel de-al treilea titlu consecutiv.

Echipa (3-4-3): Arlauskis - Burcă, Vinicius, Marius Constantin - Deac, Nistor, Rodriguez, Cicâldău - Iancu, Alibec, Coman

Antrenor: Dan Petrescu