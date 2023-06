16:55 Hapoel Beer Sheva a oficializat transferul lui Antonio Sefer, care a semnat un contract valabil pe patru sezoane.

„Sunt foarte fericit să mă alături lui Hapoel Beer Sheva și să încep un nou capitol în carieră. Am primit deja mesaje și afecțiune de la fani și sunt nerăbdător să îi întâlnesc, să mă întorc pe gazon și să strângem experiențe încântătoare împreună”, a declarat Sefer.

Rapid a rezolvat deja primele transferuri ale verii prin Răzvan Oaidă, Christopher Braun și Omar El Sawy, iar acum sunt aproape să înregistreze și prima plecare. Antonio Sefer (23 ani) este extrem de aproape să semneze cu Hapoel Beer Sheva, grupare care l-a dorit și anul trecut, însă înțelegerea a picat din cauza salariului cerut de jucător.

Tânărul jucător a zburat deja în Israel, iar din informațiile www.sport.ro, anunțul oficial al transferului său urmează a fi făcut.

900.000 de euro este cota lui Antonio Sefer conform Transfermarkt.

40 de meciuri a jucat în acest sezon, având șase goluri marcate și două assist-uri.

Antonio Sefer a refuzat o ofertă în iarnă

Jucătorul putea pleca în iarnă de la Rapid, după ce a fost ofertat de Zulte Waregem din Belgia, însă a refuzat propunerea.

„Nu știu dacă sunt mulțumit de decizie, dar am hotărât împreună cu cei din club să rămân în România, pentru că cerințele noastre nu au fost acceptate, nu am ajuns la un acord. Am rămas la Rapid, sper să mă antrenez foarte bine și să fac meciuri bune”, spunea Antonio Sefer, în luna februarie