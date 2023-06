De ce a decis Sefer să plece de la Rapid! Discuția pe care a avut-o cu Adrian Mutu, decisivă

Unul dintre cei mai talentați tineri jucători de la Rapid, Antonio Sefer, se află la un pas de despărțirea de gruparea din Giulești.

Jucătorul de bandă în vârstă de 23 de ani este dorit de Hapoel Beer Sheva, potrivit Playsport, iar oficialii clubului sunt dispuși să accepte oferta și să-l lase să plece.

Hapoel Beer Sheva oferă 400.000 de euro, iar potrivit informațiilor apărute în presă, în momentul de față se mai poartă discuții doar între jucător și club, pentru stabilirea salariului.

Sefer a mai fost la un pas de despărțirea de Rapid în iarnă

Antonio Sefer a mai fost dorit de un club din străinătate la începutul acestui an (Zulte Waregem, din Belgia), însă atunci a refuzat oferta, alegând să rămână la Rapid.

De această dată lucrurile stau diferit, iar potrivit GSP, fotbalistul este gata să semneze cu clubul din Țara Sfântă, după ce a fost informat de Adi Mutu că îi va fi greu să mai prindă postul de titular în sezonul viitor.

„Nu știu dacă sunt mulțumit de decizie, dar am hotărât împreună cu cei din club să rămân în România, pentru că cerințele noastre nu au fost acceptate, nu am ajuns la un acord. Am rămas la Rapid, sper să mă antrenez foarte bine și să fac meciuri bune”, spunea Antonio Sefer, în luna februarie.