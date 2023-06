La sosirea pe aeroportul din Beijing, starul argentinian a întâmpinat câteva dificultăți din cauza documentelor de călătorie.

Noul star al lui Inter Miami are dublă cetățenie: argentiniană și spaniolă, și avea la el pașaportul spaniol. Problema este că cetățenii iberici care vor să meargă în China au nevoie, pe lângă pașaport, de o viză.

După o scurtă perioadă de incertitudine, autoritățile chineze, potrivit Tribuna, au apelat la o procedură de urgență pentru a-i acorda viză starului argentinian, permițându-i astfel acestuia să intre în țară. În tot acest timp, Lionel Messi s-a aflat în custodia autorităților din China.

După ce a trecut de filtrul autorităților chineze, Lionel Messi s-a putut bucura de primirea călduroasă pe care fanii chinezi i-au pregătit-o pe străzile Beijingului.

Earlier today at the Beijing airport, Leo Messi faced some issues with his passport. pic.twitter.com/rLNwI3W4nJ