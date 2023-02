Marți, 14 februarie, Dănuț Lupu (55 ani) a avut o altă părere despre „Regele” fotbalului românesc. Fostul jucător legitimat la Dinamo și Rapid îl consideră pe Nicolae Dobrin cel mai bun fotbalist din istoria României. Mai mult, a dezvăluit că din cauza lui Gică Hagi (58 ani) nu a prins mai multe selecții la echipa națională, fiind convocat numai când actualul antrenor al Farului nu se prezenta la lot.

Dănuț Lupu o susține pe FCSB în lupta la titlu

Tot în aceeași zi, Dănuț Lupu a declarat la emisiunea „Superfanii”, de pe www.sport.ro, VOYO și YouTube-ul Sport.ro, că și-ar dori că în acest sezon FCSB să câștige campionatul. Chiar dacă a cucerit titlul cu rivalele din Ștefan cel Mare și Giulești, fostul internațional român admiră politica clubului roș-albastru: aceea de a miza pe jucătorii români.

„Eu zic de un an că îmi dorect extrem de mult, cu toate că nu am ținut niciodată cu FCSB, că mi-aș dori să câștige FCSB-ul campionatul asta numai datorită faptului că FCSB-ul are foarte mulți români cu care joacă. CFR-ul are trei români și restul străini. Nu putem să facem o echipă națională, atât timp cât noi promovăm jucători străini. Uite, jos pălăria ce face Hagi, ia toți copiii ăștia tineri din țară și încearcă să-i crească. Dacă stăm puțin și ne gândim, de 3-4-5 ani e singurul care promovează jucătorii tineri și îi vinde”, a declarat Dănuț Lupu, la emisiunea „Superfanii”, pe www.sport.ro.

După 25 de etape, FCSB ocupă locul 3, cu 47 de puncte, la 5 puncte în spatele liderului Farul Constanța și cu 3 puncte mai puțin decât CFR Cluj, care se află pe poziția secundă.

Gigi Becali, după FC Voluntari - FCSB 1-2

„E adevărat, e o bucurie că am câștigat, dar mai mare e bucuria pentru că jucăm un fotbal prin care nu putem să fim opriți. Jucăm în viteză, fotbal frumos, avem jucători valoroși pe care greu îi poți stăpâni să nu marcheze goluri. La cum este echipa acum, suntem campioni. Nu că ce arată, ea va crește! Eram în mare dilemă. Am zis că trebuie să joace Tavi, dar pe Coman nu puteai să-l scoți”, a declarat Gigi Becali.