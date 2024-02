Fostul campion al României a fost filmat în fața apartamentului său, pe jos, vizibil confuz. Ulterior, fostul decar de la FCSB a dezvăluit că era sub influența băuturilor alcoolice.

Pe filmarea care s-a viralizat într-un timp foarte scurt pe internet pot fi observate și câteva pete de sânge jos. Chiar și așa, întrebat de cel care l-a filmat, Tănase a spus că nu a pățit nimic.

Lecții de moralitate de la Mihai Stoica: ”Ce om abject să fii?”

Apariția imaginilor cu Cristi Tănase în spațiul public l-a enervat teribil pe Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, care l-a atacat în termeni duri pe cel care a răspândit imaginile.

"Eu mă gândesc cât de mizerabil este omul care a filmat asta, probabil a vândut filmuleţul. Cât de mizerabili sunt românii...

Ce om abject să fii să-l filmezi când îl vezi în halul ăsta şi să dai drumul la videoul asta pe internet. Nu e doar în România, dar parcă mai mult ca în alte părţi", a spus MM Stoica, la Orange Sport.

Cristi Tănase și-a început cariera la FC Argeș, dar a jucat împrumut jumătate de sezon la CS Dacia Mioveni. În iunie 2006 a revenit la piteșteni, unde a jucat trei ani, până ca FCSB să îl transfere, în schimbul a 1.8 milioane de euro. A jucat 6 ani pentru echipa lui Gigi Becali, care l-a vândut în iulie 2015 la TJ Teda din China.

După jumătate de an petrecut în China, a ajuns la Sivasspor, în Turcia, iar jumătate de an mai târziu, în iulie 2016 semna cu Karabukspor. Revenea la FCSB în ianuarie 2022, dar la jumătate de an distanță ajungea iar în Turcia, la Eskisehirspor, unde a stat tot jumătate de an, până a semnat cu Giresunspor.

A revenit în România în septembrie 2020, când a semnat cu Academica Clinceni, unde a jucat un an, iar apoi a ajuns la FC Argeș, de unde s-a și retras în iulie 2022.