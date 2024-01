În urmă cu o săptămână Cristi Tănase a fost tras pe dreapta de către politiștii din Pitești și, testat cu aparatul etilotest și drugtest, a fost depistat pozitiv la substanțe interzise.

Dumitru Dragomir face praf un fost jucător de la FCSB: ”Nu e nimic de capul lui”

Dumitru Dragomir a vorbit despre situația în care se află în acest moment ”Dodel” și a subliniat că niciodată nu a avut o impresie bună față de fostul jucător al celor de la FCSB.

De asemenea, fostul șef LPF a mai evidențiat că nu înțeleg emotivul pentru care s-a drogat și pune la baza piramidei lipsa de educație

”Niciodată nu am avut o impresie foarte bună despre el. Dacă se droghează, înseamnă că nu e nimic de capul lui. Dacă nu pui bani de-o parte să îți creezi situația și viața în continuare, după ce te lași de fotbal, ajungi rău.

Sunt tineri și, dacă nu au strâns nimic după ce au luat atâția bani, înseamnă ca nu au avut o educație cum trebuie”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir, potrivit ProSport.

La ce echipe a evoluat Cristi Tănase

Cristi Tănase și-a început cariera la FC Argeș, dar a jucat împrumut jumătate de sezon la CS Dacia Mioveni. În iunie 2006 a revenit la piteșteni, unde a jucat trei ani, până ca FCSB să îl transfere, în schimbul a 1.8 milioane de euro. A jucat 6 ani pentru echipa lui Gigi Becali, care l-a vândut în iulie 2015 la TJ Teda din China.

După jumătate de an petrecut în China, a ajuns la Sivasspor, în Turcia, iar jumătate de an mai târziu, în iulie 2016 semna cu Karabukspor. Revenea la FCSB în ianuarie 2022, dar la jumătate de an distanță ajungea iar în Turcia, la Eskisehirspor, unde a stat tot jumătate de an, până a semnat cu Giresunspor.

A revenit în România în septembrie 2020, când a semnat cu Academica Clinceni, unde a jucat un an, iar apoi a ajuns la FC Argeș, de unde s-a și retras în iulie 2022.