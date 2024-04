Laszlo Dioszegi, șocat de criza nervoasă a lui Cristiano Bergodi: ”Nu mi-a venit să cred!”

Giuleștenii au făcut anunțul oficial prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele sociale.

Laszlo Dioszegi, surprins neplăcut de reacția lui Cristiano Bergodi

Laszlo Dioszegi a mărturisit că regretă faptul că Bergodi a fost demis de la Rapid, însă a recunoscut că nu a fost surprins de decizia conducerii clubului din Giulești având în vedere cum s-au desfășurat ostilitățile la meciul din etapa a patra din play-off-ul Superligii.

Ce l-a surprins, însă, pe patronul covăsnenilor a fost reacția tehnicianului de la conferința de presă, atunci când italianul a făcut o criză de nervi după o întrebare primită din partea unui reporter.

”E o mare amărăciune în inima mea (n.r. după ce Cristiano Bergodi a fost demis de la Rapid), noi am avut o relație foarte bună, nu intrăm în teren cu gândul de a detrona pe cineva. Eram conștienți că, dacă vom câștiga, va avea probleme.

După ce am văzut pe stadion, am zis că erau 99% șanse să fie demis, din păcate așa s-a întâmplat. Avem amintiri frumoase cu el, drumurile noastre s-au despărțit, dar am rămas prieteni. M-a mirat ieșirea sa de la conferința de presă. Nu a ridicat niciodată vocea, a vorbit tot timpul foarte calm cu jucătorii și când trebuia să fie mai vocal.

Nu știu cum s-a înfuriat atât de tare. Nu e un lucru bun, antrenorii trebuie să vorbească frumos. E un om modest, liniștit. M-a mirat foarte tare. Nu mi-a venit să cred. Nu am văzut niciodată de la el o astfel de ieșire”, a spus Laszlo Dioszegi la Digi Sport.

Cristiano Bergodi a fost antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe în perioada octombrie 2021 – iunie 2023, perioadă în care covăsnenii au câștigat de două ori Cupa României și Supercupa.

Cristiano Bergodi, ieșire nervoasă la conferința de presă

”În noiembrie și în decembrie ce s-a întâmplat?”, a fost întrebat Cristiano Bergodi la conferința de presă. ”În noiembrie și în decembrie am avut cei mai buni jucători accidentați. Ce întrebare e asta? Tu unde trăiești?”, a răspuns antrenorul.

Disputa între reporter și tehnicianul Rapidului a continuat: ”Dumneavoastră în ce lume trăiți?”, a fost replica pentru Cristiano Bergodi, care nu și-a mai putut controla nervii.

”Trebuie să ai respect! În ce lume trăiesc? Stai liniștit! După FCSB am reușit. Fără Rrahmani, fără Petrila. Am avut două luni în care n-am avut atacanți. Scoate jucătorii importanți de la FCSB și să vedem ce fac ei! Două luni am reușit cu Craiova și cu FCSB să câștigăm! Două luni au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers. Jucători foarte importanți. Și tot am rămas acolo sus. Și chiar dacă nu am câștigat! Ce probleme de jucători am avut în noiembrie-decembrie? Cu Rrahmani, Petrila. Ce înseamnă că am câștigat cu Craiova și FCSB? Echipele trebuie să aibă anumite caracteristici. E greu când jucăm fără atacant, fără mijlocaș. Nu mă învață nimeni fotbal pe mine”, a răbufnit antrenorul.