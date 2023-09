Laszlo Dioszegi nu mai acceptă pași greșiți! Patronul lui Sepsi, mesaj ferm pentru jucătorii lui Ciobotariu

Omul de afaceri a recunoscut că este dezamăgit de prestația jucătorilor săi și a subliniat importanța luării în serios a fiecărui meci.

„Am făcut o partidă slabă, dar nu pot să mă supăr pe jucători, pentru că ne-au adus atâtea bucurii în acest început de sezon, mai ales în Europa. Am avut un om în plus la Craiova, dar din păcate n-am profitat și am pierdut toate punctele. În această partidă, eu n-am mai văzut dorința lor de la meciul cu Bodo/Glimt, de exemplu.

Dioszegi cere seriozitate din partea jucătorilor lui Sepsi

Le cer jucătorilor să luăm toate meciurile în serios de acum încolo. Toate meciurile vor fi grele! Să-și amintească de faptul că în sezonul trecut am tremurat serios ca să prindem locul în play-off și nu mai vreau să trecem prin asta”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit Prosport.

Universitatea venea după două înfrângeri consecutive, 0-2 cu Farul şi 0-3 cu FCSB, ambele în deplasare. De partea cealaltă, Sepsi a suferit prima înfrângere din acest sezon al Superligii.