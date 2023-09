„O joacă! Nu poți să dai un asemenea cartonaș roșu!” Laurențiu Reghecampf, dezlănțuit după victoria cu Sepsi 

Oltenii au deschis rapid scorul, în secunda 50, prin Jovan Markovic, titularizat după ce în etapa trecută a fost exclus din lot de către Laurențiu Reghecampf. Houri, care i-a pasat decisiv lui Markovic, a dublat avantajul pe tabelă în minutul 28, cu o execuție frumoasă, de la marginea careului.

Oaspeții au redus din diferență prin Ștefănescu, înainte de pauză, după o serie de neatenții în defensiva oltenilor. În minutul 59, Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică, după ce Badelj a văzut cartonașul roșu, decizie luată în urma consultării cu VAR, după ce inițial fusese avertizat cu un cartonaș galben.

Laurențiu Reghecampf nu s-a abținut la finalul meciului

Laurențiu Reghecampf a vorbit la finalul partidei, felicitându-și jucătorii pentru evoluția avută, însă extrem de nemulțumit de arbitraj.

„Sunt foarte importante cele trei puncte, sunt puțin dezamăgit că nu am reușit să marcăm al treilea, al patrulea gol când am avut șanse foarte mari să închidem jocul, după care din posesia noastră primim gol și intrăm în degringoladă. Primim un cartonaș roșu care e o joacă, în opinia mea. Oamenii ăștia, mai ales cei care stau la VAR, habar nu am, nu știu cine a fost la VAR, se joacă cu destinul unui club, destinele unor oameni, nu poți să dai un asemenea cartonaș roșu.

Chivulete, la experiența pe care o are, nu ai cum să dai un asemenea cartonaș roșu, e un contact între doi jucători, în primul rând, în al doilea rând, e un jucător aproape de jucătorul nostru deci sunt pe aceeași linie, jucătorul care se spune că a fost faultat nici nu mai controla mingea. Dacă dai faza înapoi și spui că a fost fault înainte, atunci nu poți da cartonaș roșu pentru că erau doi jucători pe aceeași linie de la noi. În fine, am suferit foarte mult după acel cartonaș și era normal, Sepsi e o echipă bună.

Mă bucur de atitudinea jucătorilor, efortul făcut, multe goluri frumoase. Atitudinea după cartonașul roșu, au suferit, au atacat, am avut ocazii și în zece. Asta înseamnă echipa pe care mi-o doresc și pe care vreau să o am la fiecare echipă. E normal să fii mai compact după eliminare, dar noi jucăm acasă, trebuie să câștigăm, să ne creăm ocazii.

Pe Houri mi l-am dorit foarte mult, știu ce calități are, ce poate face, e jucătorul care ne trebuia la echipă. Mă bucur pentru el, din păcate eliminarea ne-a dat planurile peste cap, voiam să le dau șanse și lui Koljic și Roguljic, dar să avem și jucător de explozie în față, pe Ivan, care să le pună probleme jucătorilor adverși.

Nu mai contează că am luat galben, trebuie să trăiești jocul, băieții aceștia sunt foarte repede deranjați. Ba că depășești linia, i-am spus: 'băi, nu-mi dau seama', o depășești fără să îți dai seama, nu fac asta intenționat. Mai strigi la un fault, la un contact, mi se pare că se joacă prea ușor cu cartonașele, ar trebui să înțeleagă și ei că suntem sub presiunea meciului și nu facem multe lucruri. Ok, înțeleg când jignești, dar când spui că a fost fault, nu a fost, normal că trebuie să țipi, nu poți vorbi în șoaptă, suntem pe stadion.

Ăsta este ritmul pe care trebuie să îl avem la fiecare meci, atitudinea. Dacă avem determinarea, devotamentul și jocul făcut în seara asta vom rămâne acolo în față”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul meciului.

Astfel, Sepsi Sf. Gheorghe a înregistrat prima înfrângere din acest sezon în campionat, în timp ce Craiova a bifat o victorie după două meciuri consecutive pierdute. În urma rezultatului, Universitatea Craiova a urcat pe locul al doilea în clasament, la un punct în spatele FCSB-ului, care are două meciuri în minus. Covăsnenii se află pe locul șase cu 12 puncte.