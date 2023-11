Laszlo Dioszegi a făcut anunțul: ”Am discutat cu domnul Becali”

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a dezvăluit că nu este dispus să renunțe la serviciile internaționalului român fără 1,5 milioane de euro, în condițiile în care Sepsi a cedat 40% din drepturile jucătorului.

Astfel, dacă-l va vinde pentru suma cerută, Sepsi va rămâne cu aproximativ 800.000 de pe urma celui mai ”vânat” jucător din lotul lui Liviu Ciobotariu.

Laszlo Dioszegi: ”Am discutat cu domnul Becali”

Patronul lui Sepsi a dezvăluit că a purtat o discuție cu Gigi Becali, dar nu a negociat cu omologul său de la FCSB pentru transferul lui Ștefănescu. În schimb, Dioszegi a purtat discuții cu Dan Șucu pentru jucătorul său.

”Cu domnul Becali am discutat două minute la telefon, dar nu am negociat. Singurul cu care am negociat a fost domnul Șucu, am fost la dânsul la București, am discutat o oră jumătate prietenește, dar am zis foarte clar că avem nevoie de Ștefănescu.

Nu am discutat cu FCSB, am spus foarte clar că vrem să rămână, de aceea i-am făcut și un contract pe trei ani. Din partea mea este un `NU` cateogoric (n.r.- dacă e dispus să-l lase să plece), dar știți cum e în fotbal, dacă jucătorul insistă foarte mult, după degeaba îl mai lași la echipă că nu mai joacă...

Eu nu cred că gândul lui acum e la plecare. Nu spun că vrea să îmbătrânească la noi pentru că este un jucător bun, dar sperăm ca până în vară să rămână la noi”, a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport.

În sezonul 2022-2023, Ștefănescu a bifat 38 de meciuri, a marcat de opt ori și a oferit opt pase decisive. El joacă la prima echipă a lui Sepsi din 2019, iar recent și-a prelungit contractul până în 2026. În iunie 2022, mijlocașul a debutat la naționala României.

În actuala stagiune, Ștefănescu are două goluri și trei pase decisive în 18 meciuri (11 în SuperLigă, șase în preliminariile Conference League, unul în Supercupa României și unul în Cupa României).