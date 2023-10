Sepsi, gafă de proporții! A cedat gratis 40 la sută din Marius Ștefănescu

FCSB și Rapid au vrut să își ”betoneze” lotul și au pus ochii pe Marius Ștefănescu. Mijlocașul de la Sepsi a fost de interes pentru cele două echipe din București, lucru confirmat în mai multe rânduri de toate cele trei tabere implicate în eventualul transfer al mijlocașului, dar afacerile au picat.

De ce nu s-a făcut transferul și care e marea problemă a cedării lui Ștefănescu? O parte din conducerea formației din Sfântu Gheorghe nu prea a crezut în mijlocaș în momentul în care l-a adus, când era doar un puști promițător, și trebuie să plătească 50 la sută din sumă către Viitorul Cluj acum.

Cum a pierdut Sepsi 40 la sută din Marius Ștefănescu

Clubul din Cluj l-a format pe Marius Ștefănescu, iar contractul cu Sepsi prevede faptul că încasează jumătate din banii pe care îi primește de la formația care îl va transfera pe mijlocaș. Problema în vară a fost că Sepsi nu era dispusă să plătească acest procent dacă nu rămânea în cont cu cel puțin 800.000 de euro.

Atilla Hadnagy, directorul general al clubului Sepsi, declara, în august, că se poartă negocieri cu Viitorul Cluj pentru ca suma care îi va reveni acesteia din urmă să fie în jurul a 20 – 30 la sută. Deocamdată, conducerea clujenilor nu este dispusă, însă, să accepte.

Astfel, în aceste condiții, pentru a rămâne cu cel puțin 800.000 de euro de pe urma lui Marius Ștefănescu, Sepsi trebuie să le solicite, cluburilor doritoare, în jur de 1.6 milioane de euro!

Janos Bokor a spus pentru Sport.ro cum a pierdut Sepsi 40 la sută din Marius Ștefănescu

Informații despre subiectul procentelor în cazul lui Marius Ștefănescu a oferit, pentru Sport.ro , omul care l-a adus la Sepsi. Janos Bokor, fostul director sportiv al clubului, a văzut potențial în mijlocașul de 25 de ani și a cerut aducerea acestuia în schimbul a 5.000 de euro și 10 la sută dintr-un viitor transfer.

Doar că respectiva clauză din contract a fost modificată în cele din urmă, fără știrea lui, de către vicepreședintele clubului, care a acceptat să treacă în înțelegerea cu Viitorul Cluj un procent mai mare, 50-50 de ambele părți și nu 90-10.

”Eu i-am adus la club pe Ștefănescu și Păun, în 2018. Sunt și mai împlinit... Niczuly e în topul portarilor din Liga 1, iar Ștefănescu și Păun la fel, sunt în top. Pe Ștefănescu știu că l-am semnat și l-am dat împrumut la Târgu Secuiesc, după care a fost monitorizat și a venit înapoi la Sepsi.

Ștefănescu a debutat în 2019, iar de atunci a confirmat, eu cred că poate arăta și mai mult de atât. La fel și Păun! Vor avea multe oferte, cum a avut Ștefănescu din câte am văzut.

Pe Ștefănescu și Păun i-am adus pe bani puțini, cu ei e o fază foarte interesantă. Ne-am înțeles, când i-am adus de la Viitorul Cluj, să plătim câte 5.000 de euro pentru ei dacă nu mă înșel, dar și 10 la sută din viitoarele lor transferuri.

A venit domnul de la Cluj, de la academia de fotbal, și ne-am înțeles pe suma amintită, 5.000 de euro pe jucător plus 10 la sută. Eu nu aveam dreptul de semnătură în club, am plecat. Am făcut contractul, iar vicepreședintele clubului trebuia să semneze. Eu am plecat de la negocieri, am fost la antrenamentele echipei mari, iar apoi totul s-a dat peste cap.

Vicepreședintele nu a crezut că acești tineri pot crește și pot valora milioane de euro chiar. Omul de la Cluj l-a convins să treacă 50 la sută din viitoarea revânzare a lui Ștefănescu în contract. Acum, patronul se plânge că nu poate să îl vândă pe Ștefănescu pentru că trebuie să dea 50 la sută clubului de la Cluj.

Domnul care a semnat actele cu Viitorul Cluj, care avea drept de semnătură la Sepsi, nu credea că acești copii vor ajunge unde au ajuns”, a spus Janos Bokor pentru Sport.ro .

Marius Ștefănescu, printre cei mai buni mijlocași din SuperLigă

În sezonul 2022-2023, Ștefănescu a bifat 38 de meciuri, a marcat de opt ori și a oferit opt pase decisive. El joacă la prima echipă a lui Sepsi din 2019, iar recent și-a prelungit contractul până în 2026. În iunie 2022, mijlocașul a debutat la naționala României.

În actuala stagiune, Ștefănescu are două goluri și trei pase decisive în 18 meciuri (10 în SuperLigă, șase în preliminariile Conference League, unul în Supercupa României și unul în Cupa României).