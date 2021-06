"Noul Mutu" se intoarce la Standard Liege! Ce spune antrenorul de viitorul lui Denis Dragus in Belgia

Unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani, Dragus nu a reusit sa se impuna in strainatate.

Produs al academiei Hagi, Denis Dragus nu a reusit din pacate sa se impua in strainatate, unde a fost transferat de Standard Liege in 2019. In stagiunea precedenta a fost imprumutat de belgieni in Italia, la Crotone, care a retrogradat in Serie B, insa nu a reusit sa se impuna nici acolo, avand probleme cu adaptarea si accidentarile. Revenit in Belgia dupa imprumut, Dragus ar putea primi mai mult credit din partea antrenorului lui Standard, care a avut cuvinte de lauda pentru atacantul roman.

"Denis era printre jucatorii cei mai talentati cand eu eram secund la Standard Liege. Are explozie, viteza si joaca un fotbal bun. Sunt insa niste detalii care fac ca el sa fie in continuare la acest nivel. Trebuie sa gasim cheia care sa-i permita sa se dezvolte. Voi da totul in perioada de pregatire pentru a sti daca el poate aduce un plus echipei.



Un Denis in forma seamana cu profilul jucatorilor pe care ii cautam. A avut sansa sa la Crotone, unde a inceput bine. Apoi, o luna de zile a avut Covid-19. Dupa aceea a venit alt antrenor si el a avut mai putin timp de joc. In opinia mea, el poate sa ne aduca ceva. A dobandit experienta dupa acest imprumut in Italia. Era cunoscut in Romania si a venit incognito intr-o tara noua.

Nu este intotdeauna usor cand sosesti tanar in strainatate. Ar fi minunat sa aiba acest declic in perioada de pregatire si sa fie constient de calitatile sale si de ce ne poate aduce. Mai ales din punct de vedere colectiv", a spus Mbaye Leye, antrenor celor de la Standard Liege.