Contra Sibiului, Sergiu Bus (27 de ani) a marcat primul gol in tricoul FCSB.

Bus a punctat in minutul 32 si a facut 3-0 pentru stelisti. Nici cu golul marcat varful n-a putut sa-l convinga pe Becali ca merita mai mult de o repriza in teren. La pauza, in locul lui Bus a aparut pe gazon pustiul Cristi Dumitru. Cedat la Clinceni inainte de startul actualului sezon, Dumitru a fost chemat inapoi de clubul de care apartine in finalul perioadei de transferuri.