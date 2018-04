Kovesi decide TITLUL in Romania!:) Declaratia de ultima ora a lui Becali inaintea socului cu CFR

Becali e sigur ca nimeni nu va incerca sa influenteze lupta pentru campionat prin metode ilegale.

Patronul Stelei are incredere in procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Crede ca datorita ei nimeni nu va incerca influentarea finalului de sezon in Liga 1.

"Nu poate nimeni aranja nimic. Nu poate sa bage nimeni mingea in poarta. Nici Burleanu, nici vreun arbitru, nimeni. Le e frica de Codruta. Jucam pe Arena Nationala, e greu sa ia cineva o decizie contra noastra pe Arena Nationala", a spus Becali la Realitatea TV.

"Niciun arbitru din Romania nu poate sa fie contra Stelei. Pe vremea lui Stalin, se mai puteau face astfel de magarii. Dar acum, nu. Nu avem la ora asta arbitri care sa primeasca ordin. Nu avem corupti, nu mai avem blaturi. Nu are nimeni putere sa dea ordin cine sa castige campionatul. Steaua nu poate fi spulberata de nicio echipa. De niciun om. Daca jocurile erau facute in favoarea CFR-ului, Hategan nu gresea impotriva lor", a mai comentat Becali.