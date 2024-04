Kopic, mesaj cu impact înaintea meciului de la Galați: ”Nu-mi place să vorbesc despre aceste situați"

Željko Kopić, antrenorul echipei Dinamo București, a adus în discuție o temă sensibilă în fotbalul românesc înaintea partidei cu Oțelul Galați.

Kopic: "Eu asta simt!"

În cadrul unei conferințe de presă, Kopić a evidențiat faptul că Dinamo nu primește respectul cuvenit. Antrenorul a remarcat că echipa trebuie să crească și să se impună pentru a câștiga respectul meritat, adăugând că situațiile discutabile legate de arbitraj nu fac decât să submineze credibilitatea clubului.

”Nu este vorba doar despre acest meci (n.r.- cu Oțelul). Sper că nu vom avea vreun moment despre care să vorbim ca și greșeală de arbitraj în meciurile care urmează. Eu asta simt (n.r.- Că Dinamo nu este respectat). Nu vreau să spun că este cineva împotriva noastră, dar sunt lucruri care nu s-au petrecut peste noapte, legat de club. Nu cred că Dinamo are respectul pe care îl merită.

Pe de altă parte, trebuie să tragem tare și să creștem echipa. Toată lumea va arăta, astfel, mai mult respect sau va înțelege ce este acest club. Înainte de duelul dintre Musi și Amzăr, a fost un contact între Homawoo și oponentul (n.r.- Huja). Nu-mi place să vorbesc despre aceste situații, arbitrii iau deciziile. Cred că în meciurile viitoare nu vom mai vorbi despre greșeli de arbitraj”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați.

Eddy Gnahore: "Nu avem de ce să fim îngrijorați"

Între timp, Eddy Gnahore, mijlocașul echipei în vârstă de 30 de ani, a accentuat că grupul dispune de calitate și că este necesar să continue să lupte pentru a se menține în afara "zonei roșii".

"Nu avem de ce să fim îngrijorați (n.r. - Pentru că Dinamo se află în zona roșie). Avem calitate în echipă, tragem tare. E frustrant că am pierdut 2 puncte ( n.r - Cu Petrolul). Am avut acel sentiment ca și cum am fi pierdut, chiar dacă a fost egal" a concis francezul.

Clasament play-out