Kepa nici nu a știut ce l-a lovit! Almeria a înscris un eurogol pe ”Santiago Bernabeu” în fața lui Real Madrid

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe un ”Santiago Bernabeu” aproape plin, în vederea disputării etapei #21 din La Liga. Prima repriză a fost marcată în mod evident de două reușite spectaculoase ale oaspeților.

După ce Almeria a dat lovitura deschizând scorul în primele secunde ale jocului, grație reușitei lui Largie Ramazani, în minutul 43 a urmat o nouă execuție grandioasă a oaspeților.

Edgar Gonzalez, cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, a șutat din voleu de la mare distanță și l-a executat fără drept de apel pe Kepa Arrizabalaga, care nici nu a știut de ce a fost lovit!

OH MY GOD ALMERIA WHAT A GOAL

https://t.co/1izCPFPpvf