Jucătorul străin care l-a impresionat pe Mihai Stoica: "Bă, să vezi că ăsta a dat doar cu noi!"

Managerul general de la FCSB a declarat că este impresionat de calitățile arătate de Mamadou Thiam, atacantul senegalez de la U Cluj.

Fostbalistul a înscris o dublă în partida cu FC Botoșani și a ajuns la șapte reușite în acest sezon, fiind cel mai bun marcator al echipei.

"Cu noi dăduse primul gol (n.r. - U Cluj - FCSB 2-1, 31 octombrie 2022), apoi a avut o pauză destul de lungă. Am zis: 'Bă, să vezi că ăsta a dat doar cu noi'. Şi Bahassa (n.r. - Yassine Bahassa, de la FCU Craiova) a dat goluri în campionat. Ne-am liniştit. Se pare că sunt ceva străini de valoare în campionatul nostru.

Spun asta pentru că toată lumea pune la zid străinii aduşi în Superligă, dar nu este chiar aşa. Thiam, chiar dacă pare puţin supraponderal, este un jucător bun. Nici Eric (n.r. - de Oliveira) nu era slăbuţ şi poate a fost în TOP 3 străini din istoria campionatului nostru.

Aici e o problemă mare. Ne aducem aminte de Ovidiu Maier la Rapid, care a slăbit şi nu mai juca. Sunt unii care pot da randament în zona lor de confort, dar nu ajung la un nivel foarte înalt.

Contraexemplu este Denis Alibec, care a ajuns la greutatea optimă şi joacă mult mai bine”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Mihai Stoica: "Nu o să mai stau mult în calitate de conducător de club"



Managerul general de la FCSB a anunțat că plănuiește să se retragă în viitorul apropiat din fotbal și să se concentreze exclusiv pe rolul de analist TV.

Totodată, oficialul vicecampioanei a trimis o săgeată către finanțatorul oltenilor, căruia i-a transmis că mai bine ar fi trebuit să aibă o discuție cu Gigi Becali în ceea ce privește postul său.

"Să vă spun foarte clar. În 1992 am început această meserie. Am obosit și clar că mulți ani nu o să mai stau în calitatea asta de conducător de club, pentru că nu mai pot. Mă consumă foarte tare meciurile și am alte priorități acum. Cariera pe care vreau să o urmez de acum încolo este cea în televiziune.

Păi, ce faci? Nu mă lași tu să lucrez în televiziune, Rotaru? Este incredibil așa ceva. Mai bine ar face un efort să îi spună lui Gigi, că se cunosc, sunt prieteni: 'Băi, dă-l afară pe ăsta, că nu e normal așa ceva!'. Pentru mine este ireal că se întâmplă așa ceva în 2023", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.