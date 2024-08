Jucătorul pe care Zeljko Kopic l-a lăudat după victoria cu Gloria Buzău. Mesaj pentru fani

Antrenorul croat s-a declarat mulțumit la finalul meciului de cele trei puncte obținute și de evoluția echipei, în special în prima repriză.

Deși echipa sa a făcut un meci bun, Kopic a subliniat faptul că există încă multe aspecte care pot fi îmbunătățite, precum eficiența în fața porții și apărarea în tranziție.

Kopic a ținut să-l felicite pe Dennis Politic, declarat omul meciului, pentru evoluția din meciul cu Gloria Buzău.

Dinamo, victorie categorică în fața Gloriei Buzău

"Trei puncte importante, patru goluri înscrise, sunt foarte satisfăcut de evoluția noastră. Am jucat împotriva unei echipe bune. Am fost încântat de prima repriză, am controlat jocul.

Planul din repriza a doua a fost să jucăm ca la 0-0, dar ei au băgat jucători ofensivi și ne-am creat probleme. Am suferit, dar am supraviețuit. Trebuie să îți aștepți oportunitățile și să înscrii când ai ocazia. Sunt foarte mulțumit de jucători.

Cred că avem calitate, lucrăm foarte bine, iar atmosfera este foarte bună la echipă, avem încredere. Nu e ușor să înscrii 11 goluri în patru meciuri, dar mai avem multe lucruri de îmbunătățit.

Adversarul a avut calitate, a fost periculos în tranziții. Trebuie să lucrăm în continuare și să muncim și mai mult, să avem și mai multă energie și să fim mai proactivi decât adversarul.

Cred că în Superliga se produc multe rezultate neașteptate, noi trebuie să ne facem jocul nostru și să profităm.

Dennis este genul de jucător care are nevoie de puțin timp să-și dea drumul la joc. Este foarte bun, e căpitanul nostru, un jucător cu calitate, joacă pentru echipă. A fost o zi specială pentru el, a devenit tată, un moment frumos pentru el.

A fost o atmosferă senzațională, o energie foarte bună în jurul clubului. Trebuie să luptăm împreună pentru Dinamo", a spus Zeljko Kopic după meci.

Dinamo - Gloria Buzău, scor 4-1

Într-un meci pe care l-a controlat de la un capăt la celălalt, Dinamo a obținut o victorie categorică. Politic, cu un gol superb în minutul 10, a pus pe jar galeria din Ștefan cel Mare. Opruț a confirmat forma bună și a înscris al doilea gol pentru gazde.

După pauză, oaspeții au redus din diferență (prin autogolul lui Boateng), însă dinamoviștii au ieșit din nou la rampă prim Selmani și Politic. În urma acestei victorii, "câinii" au urcat pe locul 2 în Superligă.

Echipele de start

Dinamo: Golubovic – Sivis (C. Costin 75'), K. Boateng, Homawoo, Opruţ - G. Milanov (Borduşanu 85'), Gnahore, C. Cîrjan (A. Bani 58') – Abdallah (P. Neagu 76'), Selmani, Politic (Amzăr 85'). Antrenor: Zeljko Kopic.

Gloria Buzău: Greab – Scheda (C. Traore 81'), Turda, Dobrosavlevici, Sălceanu - Canadjija, Prejmerean (Al. Stan 46'), R. Ahkmatov (I. Gheorghe 81') - Işfan (Budescu 68'), R. Matos, Tescan (C. Dumitru 46'). Antrenor: Andrei Prepeliţă.