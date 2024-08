Dennis Politic a dezvăluit "secretul" din vestiarul lui Dinamo: "Asta contează cel mai mult"

La finalul meciului, Dennis Politic, căpitanul "câinilor", a dezvăluit după meci că unitatea din vestiar este secretul succeselor obținute de Dinamo în acest sezon.

"E fericire la cote maxime la Dinamo. Suntem fericiți pentru cele trei puncte. Ne așteptam la un meci foarte dificil. I-am urmărit în timpul săptămânii pe buzoieni.

Am făcut analize video și am lucrat cum să îi contracarăm. Ei au început bine sezonul și mă bucur că am câștigat.

Mă bucur foarte tare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste goluri. I le dedic soției mele și fiicei mele nou-născute. Eu am dat tot ce am putut astăzi.

(n.r. Care e secretul lui Dinamo?) Au venit și unii jucători noi, cu altă energie. Avem un grup unit. Avem foame de joc. Avem foame de trofee. Ăsta e obiectivul nostru: Dinamo în play-off”, a spus Dennis Politic, la finalul partidei.

Dinamo - Gloria Buzău, scor 4-1

Într-un meci pe care l-a controlat de la un capăt la celălalt, Dinamo a obținut o victorie categorică. Politic, cu un gol superb în minutul 10, a pus pe jar galeria din Ștefan cel Mare. Opruț a confirmat forma bună și a înscris al doilea gol pentru gazde.

După pauză, oaspeții au redus din diferență (prin autogolul lui Boateng), însă dinamoviștii au ieșit din nou la rampă prim Selmani și Politic. În urma acestei victorii, "câinii" au urcat pe locul 2 în Superligă.

Echipele de start

Dinamo: Golubovic – Sivis (C. Costin 75'), K. Boateng, Homawoo, Opruţ - G. Milanov (Borduşanu 85'), Gnahore, C. Cîrjan (A. Bani 58') – Abdallah (P. Neagu 76'), Selmani, Politic (Amzăr 85'). Antrenor: Zeljko Kopic.

Gloria Buzău: Greab – Scheda (C. Traore 81'), Turda, Dobrosavlevici, Sălceanu - Canadjija, Prejmerean (Al. Stan 46'), R. Ahkmatov (I. Gheorghe 81') - Işfan (Budescu 68'), R. Matos, Tescan (C. Dumitru 46'). Antrenor: Andrei Prepeliţă.