Jucătorul lui Pyunik, revoltat după meciul cu CFR Cluj: "Eu înțeleg limba și am auzit ce s-a spus!"

Fotbalistul moldovean al echipei armene Piunik Erevan, Eugeniu Cociuc, a declarat, miercuri seara, după ce formaţia sa a eliminat campioana României CFR Cluj, că el şi colegii săi au vrut să fie respectaţi, pentru că înaintea partidei ei au fost numiţi "amatori".

Jucătorul lui Pyunik, revoltat după meciul cu CFR Cluj

"Suntem foarte bucuroşi că am trecut în faza următoare. Meciul a fost foarte greu, să fim sinceri CFR Cluj a dominat mai mult. Dar şi noi am jucat bine şi cred că am meritat.

Noi am vrut să fim respectaţi. Pentru că am simţit puţin înainte de meci că nu suntem. Eu înţeleg limba şi am auzit... nu de la echipa CFR, ci de la presă... Am auzit că s-a spus că suntem o echipă de amatori. Dar eu am spus înainte de meci că în fotbal se poate întâmpla orice", a afirmat Cociuc la postul Digisport.

CFR Cluj a fost eliminată de formaţia armeană Piunik Erevan din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, fiind învinsă cu 4-3 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, după ce scorul a fost egal, atât după cele 90 de minute regulamentare (1-1), cât şi după prelungiri (2-2), în manşa secundă a primului tur preliminar.

CFR Cluj va continua în turul al doilea preliminar al Europa Conference League, unde va întâlni formaţia andorrană Inter Club d'Escaldes. CFR va fi gazdă pe 21 iulie, iar returul se va juca pe 28 iulie, transmite Agerpres.